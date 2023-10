Parliamo di un debuttante mondiale, eppure è ormai tra i solidi protagonisti della Moto3. David Alonso sta realizzando una stagione da applausi, l’ultima dimostrazione l’abbiamo avuta nel GP Thailandia che l’ha visto in trionfo quasi al fotofinish. Ci crede che così è diventato il pilota con più vittorie nel 2023? Il piccolo colombiano di casa Aspar si sta imponendo con un’autorevolezza degna di un veterano e s’è anche preso il titolo di miglior esordiente dell’anno, ma adesso bisogna tenere d’occhio la classifica generale. Ancora 3 GP da disputare, quindi 75 punti in ballo, ed Alonso è ad appena 25 punti dal capoclassifica Jaume Masia!

David Alonso, che spettacolo!

La Moto3 regala spesso le gare più intense. In Thailandia se la gioca con l’incredibile “triello” visto ieri in MotoGP, con la differenza che gli agguerriti ragazzini della classe minore tirano fuori gli artigli senza sosta dal via alla bandiera a scacchi. David Alonso era solo 12° in griglia, ma s’è subito lanciato nella mischia, candidandosi presto tra i possibili vincitori della corsa. Una volta di più è servita la linea del traguardo per capire chi aveva di più da festeggiare: Furusato e Veijer si sono presi il primo podio, mentre Alonso è già al 6° stagionale, nello specifico è la sua quarta vittoria mondiale e su un circuito che aveva appena conosciuto. Non è stata nemmeno la prima volta quest’anno, a conferma di una stellina in netta crescita.

Con tre Gran Premi rimasti in questa accesa stagione Moto3 possiamo dire che la classifica ora gli sorride ancora di più. Il miglior rookie 2023 è salito in 3^ posizione nella generale, ex aequo con Daniel Holgado ma davanti per i migliori risultati ottenuti. Lo sfortunato Ayumu Sasaki dista soli 8 punti, ma soprattutto il leader Jaume Masia è ad appena 25 punti! Potenzialmente sono ancora in lizza Deniz Oncu ed Ivan Ortola, ma la costanza sta premiando i primi tre della classifica. David Alonso può ripetere l’impresa di Pedro Acosta, ovvero il Mondiale al debutto? Vista la nazionalità, sarebbe un incredibile risultato storico. Andiamo con calma, come detto mancano ancora 3 round, ma sognare molto in grande è possibile.

Moto3, la classifica generale

Foto: Aspar Team