Motocross MXGP, si comincia in Gran Bretagna: tutti gli orari del GP

Scatta domani il Mondiale Motocross, prima tappa 2022 a Matterley Basin. Tutti gli orari MXGP, più la programmazione Raisport ed Eurosport.

Dopo l’inevitabile rinvio dello scorso weekend a causa della tempesta Eunice, il Mondiale Motocross scatta ufficialmente sabato e domenica a Matterley Basin, nel Regno Unito. Con Tim Gajser che ha subito l’occasione di partire bene, vista l’assenza dei due diretti rivali dallo scorso campionato. La classe MXGP infatti comincia senza il campione in carica Jeffrey Herlings, sostituito da Mathys Boisrame, assente anche il vice-iridato Romain Febvre, ancora convalescente dall’incidente dell’anno scorso. Salta il primo round anche Pauls Jonass, operatosi giusto ieri per un problema pregresso di infiammazione dei tendini del polso destro. Sarà anche la prima occasione poi per vedere qualche pilota con i suoi nuovi colori.

Parliamo ad esempio del campione MX2 in carica Maxime Renaux, al debutto con Yamaha factory accanto a Seewer e Coldenhoff. Non dimentichiamo Jorge Prado, ora uomo di punta GasGas, ma citiamo anche Ben Watson, nuovo acquisto Kawasaki (con Kimi Raikkonen nuovo Team Principal). Oppure Arminas Jasikonis, al rilancio dopo un 2021 di rientro complicato ed al via con i colori Gebben Van Venrooy Yamaha. Per l’Italia c’è solo Alberto Forato con la GasGas di SM Action, per gli altri invece l’esordio stagionale è rimandato a Mantova, come mostra l’entry list del GP. Torna la programmazione in due giorni, ecco cosa potranno vedere i tifosi domenica, più lunedì in differita. La diretta integrale è sempre su mxgp-tv.com (in abbonamento), qui invece gli orari Raisport ed Eurosport.

La programmazione

Sabato 26/02

17:00-17:30 Qualifiche

Domenica 27/02

14:00-15:00 Gara 1 (diretta Raisport Web 2)

17:00-18:00 Gara 2 (diretta Raisport Web 2)

Differite 28/02 su Eurosport 2

11:00 Gara 1 MXGP

12:00 Gara 2 MXGP

Foto: mxgp.com