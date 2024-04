Danilo Petrucci, non solo moto: la sua vita fuori dalle corse

Danilo Petrucci è ancora all’apice della carriera di pilota ma sta lavorando intensamente anche fuori dal motociclismo. L’ex pilota di MotoGP e della Dakar è sempre stato un ragazzo intelligente, lungimirante, con una grande visione d’insieme. Nella pausa tra Barcellona e Assen non è stato fermo, anzi. Si è concesso sì un giorno vacanza con suo padre poi si è dedicato a molteplici attività come racconta a Corsedimoto.

“Normalmente sono sempre molto in giro. Oltre alla mia attività nelle moto, con il mio socio Emiliano, sto aprendo due locali. Sono una sorta di bar cockail-bar: uno è Terni e l’altro a Rieti. Si chiamano 9Nove, ancora non hanno un logo perché lo stiamo facendo, ed apriranno questa estate. Quando sono a casa mi occupo di questo”.

L’ultimo periodo è stato particolarmente intenso per Danilo Petrucci

“Il giorno di Pasqua sono andato con mio padre ad Ibiza perché lì sono socio di un ristorante che si chiama Carousel. Sono andato per delle firme e ne ho approfittato per fare un una breve vacanza con papà. Appena tornato, la sera, ho preso il furgone e sono andato a Misano. Ho caricato una Panigale V4 R bellissima e sono andato a girare a Rijeka dove c’è Spark, lo sponsor del mio team. C’è un ragazzo serbo gentilissimo ed ha girato con la mia moto che si è comprato. A Rijeka non c’ero mai stato e mi sono divertito moltissimo con questi ragazzi serbi e con Spark. Sabato sono tornato a casa in furgone e domenica c’era un pranzo di miei amici-tifosi che hanno ideato il marchio “A Manetta”, una sorta di caffè-racer. L’ultima settimana è stata bella movimentata, sono stato poco a casa e tanto in giro ma sono molto contento di fare tutto questo”.

Intanto si avvicina l’appuntamento di Assen

“Oltre a fare il pilota ho tante attività ma quella di pilota mi stimola sempre di più di tutte le altre. Non vedo l’ora di andare ad Assen. Quest’anno siamo molto veloci: vorrei risalire sul podio e lottare per le posizioni davanti”.

Foto social