Maria Herrera è ancora campionessa del mondo WorldWCR. Alla pilota spagnola del team Terra e Vita GRT bastavano sei punti in Gara 1 a Jerez, ultimo dei sei round del 2026, e li ha portati a casa senza rischiare, mentre la vittoria è andata a una scatenata Paola Ramos, capace di rimontare dopo una doppia penalità per partenza anticipata.

Herrera arrivava in Andalusia con 226 punti contro i 182 di Beatriz Neila, unica rivale rimasta in corsa. Ha chiuso quinta, alle spalle di Natalia Rivera, un piazzamento sufficiente per il secondo titolo consecutivo.

La gara del titolo

Partita dalla prima fila, Herrera è rimasta nel gruppo di testa nei primi giri, ma sotto la pressione di Roberta Ponziani e Yvonne Cerpa ha scelto di gestire. La trentenne di Toledo ha dedicato il successo a tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il cancro, un messaggio applaudito da tutto il paddock di Jerez.

Ramos, rimonta da applausi

La gara, undici giri con 26 partenti e 25 gradi, è stata però di Paola Ramos. La diciannovenne, che in Superpole aveva firmato il giro più veloce come raccontato in Superpao 58: Paola Ramos pole position nel segno del SIC , è scattata in testa, ma al terzo giro è stata punita con un doppio long lap per partenza anticipata, insieme alla polacca Patrycja Sowa.

Scontate le due penalità, Ramos si è ritrovata seconda a 3,3 secondi da Neila. Da quel momento ha alzato il ritmo, girando in 1'50"998 a due tornate dalla fine. All'ultimo giro era negli scarichi della ventiquattrenne madrilena: Neila ha respinto il primo attacco, ma Ramos ha chiuso davanti per 0,167 secondi, sulla pista dove aveva già colto la sua prima vittoria nel campionato.

Terza Roberta Ponziani, pilota del team Klint, autrice di un podio da incorniciare. Tra le altre italiane, Giuliani ha chiuso diciottesima davanti a Dal Zotto e Barale.

Numeri da dominatrice

Herrera è salita sul podio in ogni gara del 2026 prima di Jerez, con un terzo posto in Gara 2 al Balaton come peggior risultato. Nel WorldWCR conta 18 vittorie e 29 podi in 35 gare e due titoli su tre: nel primo anno si era arresa di poco ad Ana Carrasco, nel 2025 e nel 2026 ha battuto Neila. Non senza polemiche: a Donington Park una sua spinta aveva fatto cadere Ramos, costandole 6 secondi di penalità e rinviando il verdetto a Jerez.

Con il titolo in tasca, a Jerez resta Gara 2: Ramos cercherà il bis, Herrera potrà finalmente correre senza calcoli.