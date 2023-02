CIV Superbike: Migno dice no, sarebbe stato un bel colpo per il TCF

Si avvicina la primavera e le speranze di vedere Andrea Migno nel Campionato Italiano Superbike si sciolgono come la neve. Il pilota romagnolo alcune settimane fa non aveva escluso la possibilità di approdare al campionato italiano come ci aveva detto in un’intervista (leggi qui). Tanti ci speravano e probabilmente anche gli organizzatori stessi. Il management di Andrea Migno avrebbe parlato con diversi team del CIV Superbike, a quanto si dice nel paddock. Sembra che i colloqui più importanti li abbia avuti con il Keope Yamaha e soprattutto con TCF, due squadre che al momento hanno un solo pilota e potenzialmente potevano avere una moto ancora disponibile. In particolare il TCF, un team emergente, deciso a ritagliarsi un ruolo di primaria importanza nel Campionato Italiano Superbike.

Affare sfumato

La squadra diretta da Francesco Nucci pare che ci tenesse veramente ad avere Andrea Migno, da schierare assieme all’inossidabile Simone Saltarelli. Speranze vane. Non è facile passare dal Motomondiale al CIV Superbike, il passo è notevole soprattutto sotto il profilo psicologico e motivazionale. Ora pare che l’unica, remota, possibilità di vedere Migno in gara nel 2023 sia legata al CEV Moto2. A questo punto sembra che il Keope farà il CIV solo con Alex Delbianco. Il TCF vorrebbe schierare, invece, anche un secondo pilota: la moto è disponibile ed è competitiva. Un pilota in più sullo schieramento sarebbe sicuramente un bene il campionato che ad oggi conta 14 partenti.

A questi si dovrebbe aggiungere un pilota in sella ad una Suzuki e potrebbe essere Alessandro Andreozzi. Le ultime voci di paddock danno il pilota marchigiano al ritorno nel CIV con Penta Motorsport. Da parte del team non trapela assolutamente nulla, sono semplici indiscrezioni esterne alla squadra. Non dovrebbero partecipare al CIV invece il B-Max ed il Black Flag: le Kawasaki saranno quindi assenti dalla Superbike tricolore.

