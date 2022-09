Honda svetta nel British Superbike a Donington Park

Dalla tempesta in pista vissuta pochi giorni or sono ad Oulton Park, il British Superbike rischia di incontrare una tempesta meteorologica in quel di Donington Park. Complici le pessime previsioni meteo, la direzione gara ha anticipato di qualche ora l’odierno programma di attività, con un’inaugurale sessione di prove libere iniziata in piena mattinata, con basse temperature e la pista a tratti ancora bagnata. Alla spicciolata i piloti hanno percorso qualche giro con Glenn Irwin autore del miglior riferimento cronometrico delle FP1.

GLENN IRWIN COMANDA NEL BRITISH SUPERBIKE

Se di fatto la classifica dei tempi è poco indicativa sui valori in campo, può risultare determinante per decretare i 12 piloti ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche ufficiali di domani. Per questo Glenn Irwin, con la nuova Honda CBR 1000RR-R a digiuno di successi dal primo round, ha subito forzato il ritmo, prendendosi il lusso di precedere il capo-classifica Bradley Ray. Tutti gli altri accusano un distacco superiore al 1″, con l’auspicio per molti di incontrare pista asciutta nel corso delle FP2.

DEBUTTI E RITORNI IN PISTA

Se la graduatoria dei tempi lascia il tempo che trova, in pista si sono viste diverse novità. Il giovanissimo Charlie Nesbitt, Campione British GP2 in carica, sostituisce l’infortunato Christian Iddon in Buildbase Suzuki. Ritorna nel BSB invece con l’ennesimo titolo britannico Supersport Jack Kennedy, in questa circostanza con il Mar-Train Racing in vista dell’impegno a tempo pieno previsto per il 2023. In casa McAMS Yamaha ci si lecca le ferite con Jason O’Halloran regolarmente in azione, non Tarran Mackenzie KO (femore fratturato) per il brutale incidente di Gara 2 ad Oulton Park. Da capire se per la finale di Brands Hatch ci sarà un suo sostituto in pista.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park GP, Classifica Prove Libere 1

1- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – 1’30.611

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.160

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.557

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.774

5- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.076

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.116

7- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.276

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.405

9- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.531

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.765

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.889

12- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.205

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 2.211

14- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.212

15- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.234

16- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.387

17- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.774

18- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.838

19- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 3.013

20- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.175

21- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.203

22- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.903

23- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.180

24- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.521

25- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.739

26- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 8.763

27- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 8.851