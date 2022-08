Storie di moto: chi era Paolo Pileri, pilota e team manager gentiluomo

Stiamo entrando nella settimana che culminerà con il GP Austria al RedBull Ring e torna in mente un grande campione italiano degli anni ’70: Paolo Pileri. E’ stato il primo italiano a vincere il GP d’Austria, anche se tanti lo conoscono come il primo team manager che diede una moto ufficiale a Valentino Rossi per un test a Misano nel 1993. Paolo Pileri però è stato un grande campione degli anni 70. Nato a terni il 31 luglio 1944, ad inizio carriera gareggiava con lo pseudonimo “Richard”, per non far preoccupare parenti ed amici ma durò poco, venne presto scoperto.

I successi da pilota

Ha conquistato i suoi primi punti mondiali a 30 anni nel 1973 in Austria in sella a una DRS. Fu anche il primo italiano a vincere il Gran Premio d’Austria nella classe più piccola, allora la 125, nel 1975. Pier Paolo Bianchi suo compagno di squadra, era scattato dalla pole position ed era stato in testa per tutta la gara ma lasciò la vittoria a Pileri che quell’anno vinse il Mondiale classe 125 conquistando 7 vittorie su Morbidelli, casa motociclistica di riferimento negli anni ’70.

Paolo Pileri era un pilota estremamente tenace. Una volta corse con una clavicola fatturata e sfiorò comunque il successo che non arrivò solo perché aveva finito la benzina e quindi si dovette accontentare del secondo posto.

Il precedenza la gara austriaca era stata vinta da Silvio Grassetti nel 1971 sulla tedesca MZ classe 250 e più volte da Giacomo Agostini che durante i week-end gareggiava sia in 350 in 500. In Austria vinse in entrambe le classi nel 1971, 1972 e 1974.

Dopo il Titolo Mondiale del 1975, Pileri rimase in Morbidelli e si classificò terzo dietro a Bianchi e Nieto. Pileri ha corso anche nella classe 250, in sella a Yamaha e Morbidelli, ma senza risultati di rilevo a parte una vittoria in Belgio nel 1978. Corse la sua ultima stagione nel 1979 in sella a una Yamaha 250 conquistando un podio. Terminò la carriera nel 1979 con all’attivo 8 vittorie nel motomondiale.

I successi da team manager

Da lì a poco inizió a vincere come team manager. Tra i suoi più grandi successi i titolo mondiali conquistati nel 1990 e 1991 con Loris Capirossi. L’anno successivo lottò per il successo finale con Fausto Gresini. Nel 1993 il team Marlboro-Pileri decisi di fa provare una sua moto ad un quattordicenne di Tavullia: Valentino Rossi.

Si spense a 63 anni per un malore mentre era nella sua officina.