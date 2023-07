Valentino Rossi intensa estate: nel mirino c’è il Nurburgring

Valentino Rossi dalla pista al matrimonio dal matrimonio alla pista. Il campione di Tavullia sta vivendo un’estate molto movimentata tra mare, le nozze di suo fratello Luca e gli impegni in pista, con le due e le quattro ruote. A breve distanza dalla prima vittoria nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe sul circuito di casa a Misano, il Dottore si prepara per un’altra esaltante sfida: la 3 Ore del Nürburgring.

Prima di partire per la Germania, dove si tiene il sesto round stagionale del GT WCE, Valentino Rossi ha partecipato a un appuntamento molto speciale per lui. Accompagnato dalla sua inseparabile compagna, Francesca Novello, ha assistito al matrimonio del fratellino Luca Marini, evento che ha riunito anche altri piloti MotoGP, da Francesco Bagnaia a Franco Morbidelli, da Celestino Vietti fino agli altri collaboratori del gruppo VR46.

Da Tavullia al Sachsenring

Pochi giorni dopo, il Dottore ha tolto lo smoking e ha indossato la tuta per tornare sull’asfalto di Misano, teatro della sua prima vittoria nel GT World Challenge, sostituendo il volante della sua BMW M4 con quello della sua Yamaha YZF-R1. Insieme ai suoi giovani e inseparabili allievi ha trascorso una giornata in pista e messo a segno molti giri, con la testa però rivolta alla prossima sfida al Nurburgring. L’iconico tracciato ospiterà una gara di durata di tre ore in cui Valentino Rossi farà coppia con Maxime Martin.

Adesso il 44enne di Tavullia punta a vincere una gara endurance dopo il trionfo nella sprint. Si scende in pista stamane con le prove libere, mentre nel prossimo fine settimana ritorna in azione anche la MotoGP con il Gran Premio di Silverstone. In quella occasione rivedremo all’opera anche il neo sposo Luca Marini.

