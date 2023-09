MotoGP, Marc Marquez decisione cruciale: il diktat alla Honda

Il GP di Catalunya è stata l’ennesima dimostrazione di quanto la Honda sia attualmente in ritardo rispetto alle fabbriche europee impegnate in MotoGP. Nelle prove libere del venerdì, tutti e quattro i piloti Honda hanno occupato gli ultimi posti in classifica, cosa che non è cambiata molto nemmeno in gara. Solo Marc Marquez è riuscito a distinguersi dai suoi compagni di marca ottenendo l’undicesimo posto nello sprint. Ma il futuro del fuoriclasse resta ancora un’incognita, nonostante continui a ribadire di voler rispettare il contratto con HRC fino al termine del 2024.

A Misano un test cruciale per Marquez

Al Montmelò l’otto volte iridato non è riuscito a superare il 13° posto e ha accusato un gap di 21.616 secondi dal vincitore Aleix Espargaró (Aprilia). Non è più un segreto che Marquez abbia deciso di adottare una strategia più prudente e conservativa. Con questa RC213V non è possibile puntare al podio neppure spingendosi oltre il limite, il rischio è quello di cadere e farsi male ancora una volta. A Misano ci sarà un momento chiave per Honda e Marc, non certo per il weekend di gara. L’attenzione è focalizzata quasi esclusivamente sul test MotoGP di lunedì, in programma sul circuito adriatico. “Lunedì avremo un test cruciale. E’ l’ultimo test della stagione in corso prima di dare il via allo sprint finale. Sarà quindi importante sfruttare al meglio questa giornata“.

Le richieste di Marc alla Honda

Quasi nessuno pensa che ci saranno grosse novità nel box Honda per il test di Misano, eppure Marc Marquez esige garanzie tecniche e decisioni importanti. Non solo aggiornamenti per la sua Honda, ma anche nuove figure ingegneristiche. KTM ha saputo fare breccia nel mercato della Ducati, assumendo diverse figure centrali come Fabiano Sterlacchini, Alberto Giribuola, Cristhian Pupulin. Aprilia ha assunto Massimo Rivola che a sua volta ha introdotto nuovi cervelli per l’evoluzione della RS-GP e i risultati si sono subito visti in entrambi i casi. Si dice che la Casa dell’Ala dorata stia pensando a Gigi Dall’Igna per risollevarsi dalla profonda crisi, magari con un maxi contratto irrinunciabile, ma è difficile immaginarlo lasciare la Ducati nel breve termine.

Una sella sospesa in Gresini Racing

Sembra logico che Marc Marquez voglia avere un’alternativa alla Honda per il 2024, sia che decida di restare sia che decida di andarsene. La sentenza definitiva arriverà solo dopo il test di Misano e resta in piedi l’ipotesi del passaggio in Gresini. Non perché suo fratello Alex sia già lì, ma potrebbe essere l’unica Ducati ancora libera. Il prolungamento di contratto di Luca Marini alla VR46 e il passaggio di Franco Morbidelli alla Pramac dovrebbero essere formalità. Almeno si dice, perchè più passano i giorni più quanto pareva scontato (Morbidelli in Pramac) dà l’impressione di tornare in discussione.

Tutto tace nel retrobottega del team Gresini. Né il direttore marketing Carlo Merlini né la responsabile della squadra Nadia Padovani hanno detto una parola al riguardo nelle ultime settimane. Tocca a loro decidere chi sarà il compagno di squadra di Alex Marquez. “Dipende dal team Gresini chi ingaggiare“, ha chiarito il d.s. Paolo Ciabatti. “Facciamo solo raccomandazioni, niente di più“.

Foto: Box Repsol