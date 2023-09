L’amarezza per il ritiro sfortunato di Gara 2 a Most è ormai alle spalle, Toprak Razgatlioglu si approccia al round di Magny-Cours con la determinazione di voler riaprire la corsa al titolo Superbike. 74 punti di ritardo rispetto ad Alvaro Bautista non sono pochi, però il pilota Yamaha non ha mai smesso di credere nell’impresa.

Superbike Magny-Cours, Razgatlioglu punta al bottino pieno

In Francia ha ottenuto buoni risultati in passato, Razgatlioglu ambisce a fare tripletta di vittorie in questo fine settimana: “Sono molto felice di tornare a Magny-Cours. Lì ho dei bei ricordi, le mie prime vittorie e poi i successi con Yamaha, nel 2021 ho quasi fatto tripletta. Dopo Most il campionato sembra difficile, ma io ho un solo obiettivo: cercare di vincere tutte le gare. In Francia in questo weekend sogno di lottare e cercare di vincere in ogni gara“.

Il campione Superbike 2021 darà il massimo per rendere le cose meno facili possibili a Bautista: “Questa stagione è strana, ma in ogni fine settimana insieme alla squadra facciamo del nostro meglio. Vedremo cosa sarà possibile fare“.

SBK, i precedenti di Toprak in Francia

Il pilota turco ha conquistato le sue prime vittorie nel WorldSBK proprio a Magny-Cours nel 2019, quando correva per il Kawasaki Puccetti Racing Team. Dopo dieci podi ottenuti con la sua Ninja, riuscì a salire sul gradino più alto sia in Gara 1 sia nella Superpole Race. In entrambe le occasioni ebbe la meglio su Jonathan Rea al termine di belle battaglie.

Nel 2021 con la Yamaha si è aggiudicato Gara 1 e Gara 2, arrivando secondo nella sprint per soli 148 millesimi (Rea trionfatore). Lo scorso anno si è preso la Superpole Race e l’ultima manche, mentre nella prima era arrivato solo undicesimo poiché costretto a una rimonta dopo una caduta nei primi giri. Il potenziale per fare bene con la R1 c’è. Magny-Cours può essere il post giusto per recuperare dei punti a Bautista.

Foto: Yamaha Racing