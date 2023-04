MotoGP, Alex Marquez: “Persa una grossa occasione ad Austin”

Non è perfettamente a posto a livello fisico, ma è pronto a dire la sua a Jerez. Alex Marquez, lasciato alle spalle il dispiacere per il finale inglorioso in Texas, volta pagina e guarda con grande fiducia alla prima tappa di casa della stagione. L’unica volta in cui ha brillato è stata nel 2017, la sua prima vittoria Moto2, mentre in MotoGP ha l’8° posto nel GP Andalucia 2020 come miglior piazzamento. Marquez però si sta rialzando dopo tre anni difficili con Honda e vuole continuare la sua progressione.

“Era un’occasione, ma solo senza Bagnaia”

Il pilota di Cervera, 27 anni compiuti quattro giorni fa, si dice già soddisfatto della partenza di stagione. “È meglio di quanto mi aspettassi” ha ammesso alla vigilia delle prime prove libere a Jerez. Un altro banco di prova importante, soprattutto dopo il rimpianto per il doppio zero ad Austin. “Abbiamo perso una grossa occasione per ottenere la prima vittoria in MotoGP.” Precisa però subito la condizione: “Ma solo con lo zero di Bagnaia, lui era imprendibile!” La Sprint però è finita anzitempo per un malessere che l’ha portato ad una caduta, la gara della domenica è finita subito per l’errore di Jorge Martin. “Ad un certo punto stavo finendo contro le barriere assieme a tutt’e due le moto, è stato un po’ spaventoso” ha ricordato Marquez. Spiega poi la sua attuale condizione fisica: “Ho una piccola frattura al muscolo ed una lesione ad un legamento. Diciamo che sono al 95%.”

Marquez: “Rins? Austin è sempre stata una sua pista”

Il campione Moto2 e Moto3 non prevede particolari problemi nel suo processo di crescita con la Desmosedici azzurro Gresini. “A volte ho ancora lo “stile Honda”, ma in Texas ero riuscito a sfruttare un po’ di più il potenziale della Ducati” ha dichiarato Alex Marquez. “Ora arriviamo su una pista molto diversa dalle precedenti e per ogni spagnolo vincere qui è un sogno. Ma partiamo tutti da zero, cercando di adattarci sempre di più, di progredire e di accumulare punti in campionato.” Tra i possibili favoriti per il GP non esclude Quartararo, da vedere poi come se la caverà Alex Rins. Del quale sottolinea il bel weekend ad Austin. “Già in Moto3, quando era mio compagno di squadra, era una sua pista” ricorda Marquez. “Honda poi è sempre andata bene su quel tracciato. Tutt’e due però ora si devono confermare su un circuito diverso, con alcune cose più “normali”, una pista europea.”

Foto: motogp.com