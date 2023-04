MotoGP, Aleix Espargaró: “Non mi restano molte possibilità a Jerez”

Ancora nessun podio nelle prime tre gare di questa stagione MotoGP per Aleix Espargaró. Arriva a Jerez con un magro bottino di 18 punti che vale il 13° posto, non era certo l’inizio di Mondiale che si aspettava. Sul circuito intitolato ad Angel Nieto il veterano dell’Aprilia è chiamato ad una prima impresa, ma le premesse non sembrano ideali. “Questo è uno dei weekend più speciali dell’intera stagione. Questo è come il Gran Premio di casa mia, ma senza esserlo“.

Aleix Espargaró cerca il primo podio stagionale

Aleix Espargaró ha sempre sottolineato la sua identità catalana sebbene alcune polemiche sportive e politiche abbiano spinto a fare marcia indietro e ad evitare il discorso. “Questo GP è uno dei più speciali insieme a Barcellona, ​​anche se in Catalunya c’è più pressione e più responsabilità. Inoltre, è uno degli appuntamenti più storici del calendario, amo questo posto“. In questa stagione MotoGP ha collezionato un 4° posto come miglior risultato nella Sprint in Texas, la domenica seguente ha dovuto ritirarsi per un problema con il dispositivo holeshot.

Alla casa di Noale sembra mancare ancora un ulteriore step prima di poter ambire alla vittoria, anche se i passi avanti sono più che evidenti. “Mi sento più veloce rispetto alla stagione precedente, ma non siamo riusciti a tradurla in risultati… Non c’è niente da cambiare, ho bisogno di rilassarmi un po’ e divertirmi di più“. I suoi diretti rivali non sono certo messi meglio: “Fabio e la Yamaha non sono al livello della scorsa stagione e Pecco, dopo la caduta in America, potrebbe aver perso un po’ di fiducia“.

Forcelloni ad hoc e la wildcard di Pedrosa

Una vittoria in terra spagnola sarebbe un grande onore per Aleix Espargaró, qui ha chiuso in top-3 nella passata stagione MotoGP. Stavolta la concorrenza è ancora più agguerrita e Ducati sicuramente è un passo avanti, anche con i piloti dei team satellite. Per l’alfiere di Granollers potrebbe trattarsi della penultima gara in carriera qui in Andalusia. “Sarei molto entusiasta di vincere qui. Sicuramente quello che mi farebbe emozionare di più al mondo. So che non mi restano molte opportunità qui a Jerez, quindi cercherò di lottare per la vittoria“.

Il primo ostacolo è rappresentato dalle alte temperature dell’asfalto, ma i tecnici della casa veneta si sono attrezzato. “Abbiamo dei forcelloni con un diverso tipo di materiale, in modo che il caldo non li intacchi“.

In questo fine settimana si ritroverà in pista con una vecchia conoscenza, il connazionale Dani Pedrosa, che ritorna a calcare gli scenari della MotoGP a distanza di quasi due anni dalla sua ultima uscita. Disputerà una wildcard con la KTM RC16, sarà difficile per lui fare un buon risultato. “Penso che sia molto bello per i fan. Per me è uno dei migliori piloti della storia, l’ho sempre studiato. Ma nella MotoGP attuale, con le circostanze attuali e la moto che ha, sarà difficile per lui fare bene. Se riesce a stare tra i primi 10 ha doppio merito“.

Foto: MotoGP.com