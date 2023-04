MotoGP, Bagnaia avvisa Bezzecchi: “Non cadiamo nei tranelli”

Francesco Bagnaia arriva a Jerez dopo le due cadute consecutive in Argentina e USA. Nel Gran Premio di Spagna dovrà vedersela anche con la pressione che si respira ai box, sebbene gli animi siano distesi dopo i chiarimenti post Austin. In quella occasione il campione MotoGP ha puntato l’indice sulla moto, prima di ritornare sui suoi passi e ammettere l’errore personale. I dati della telemetria non lasciano spazio a dubbi, era fuori traiettoria e a certe velocità c’è il rischio di pagare caro.

Bagnaia riflette sulle cadute

47 punti andati in fumo in due round, ma Francesco Bagnaia, tecnici e vertici Ducati hanno chiarito e si riparte. A Jerez partirà ancora una volta da favorito. Qui l’anno scorso ha iniziato a capire che avrebbe potuto battere Fabio Quartararo, nonostante un inizio di stagione complicato. “Speriamo che ora non sia l’opposto“, ha scherzato ‘Pecco’. “Qui sono sempre andato forte e rispetto a dodici mesi fa siamo in una situazione completamente opposta. Io sono molto sereno perché siamo fortissimi. Ad Austin eravamo nettamente i più veloci… Poi la caduta è qualcosa su cui bisogna riflettere e lavorare“.

La caduta sul bagnato di Termas ci può stare, quella di Austin insegna che non sempre è opportuno andare al limite, soprattutto se rischiare non serve. Tra Bagnaia e la Ducati Desmosedici GP c’è un feeling talmente buono che a volte pare difficile comprendere quando accontentarsi… “Il limite l’ho capito, sennò mi sarei steso nelle prove – dice a ‘La Gazzetta dello Sport -. Nella mia testa volevo rimanere su quel ritmo per altri 4-5 giri, ma sono uscito così bene dalla 1 che volevo approfittarne. E invece…“.

I rivali per il titolo MotoGP

L’altra faccia della medaglia è che il campione torinese era 2° in Argentina e 1° in Texas quando è caduto. Significa che c’è il potenziale per vincere e bissare il titolo MotoGP, il destino è nelle sue mani. Non c’è un autentico rivale, può cambiare di gara (Bezzecchi, Rins…) ma lui c’è sempre. A Jerez ritorna uno dei pretendenti al trono più pericolosi, Enea Bastianini, anche se sarà la sua prima uscita dopo la frattura. Nuovo forfait per Marc Marquez: “Pensavo tornasse già ad Austin, evidentemente la situazione è più grave del previsto“. Nell’attesa c’è da superare in classifica Marco Bezzecchi, compagno di Academy. Per Valentino Rossi non è da escludere che nascano tensioni in caso di scontro diretto per il Mondiale. “Dipenderà solo da noi. Non bisognerà cadere nei tranelli della stampa, perché cercate di metterci sempre conto“.

Foto: MotoGP.com