Moto3: Dennis Foggia regna a Misano! Guevara 3°, disastro Garcia

Dopo il doppio trionfo del 2021, Dennis Foggia si ripete. L’occasione era troppo ghiotta per non coglierla, l’italiano trionfa nuovamente in casa! Poco importa che sia rimasto a piedi a gara conclusa (benzina finita), ora è a -35 dal nuovo leader Izan Guevara, terzo al traguardo dietro a Jaume Masia. Applausi per Deniz Öncü, battagliero protagonista della corsa nonostante una spalla infortunata ed infine 4°! GP da dimenticare invece per Sergio Garcia, che combina letteralmente di tutto e chiude infine con uno zero molto pesante… La cronaca del Gran Premio Moto3 di San Marino.

Garcia, quanti errori!

Scatto perfetto del poleman Öncü (ricordiamo, sta stringendo i denti per un recente infortunio ad una spalla), seguono Guevara, Moreira e Holgado. Finale prematuro per Carraro e Sasaki, fuori causa per un incidente provocato dall’italiano (le immagini). Non inizia bene nemmeno la gara di Garcia e Fernandez, protagonisti di un lungo fuoripista dopo alcuni contatti nel gruppo. Il leader Moto3 rientra in maniera un po’ garibaldina, ma non ci sono sanzioni visto che non ne ha tratto vantaggio. Troppi errori però per lo spagnolo: segue un contatto col posteriore della KTM di Öncü che lo manda largo, arriva poi una caduta alla curva 4. La situazione mondiale non si mette bene, visto che Guevara è davanti… Dura pochi giri la corsa di Migno, KO per una scivolata alla prima curva, ritiro in seguito anche per il rookie Mario Suryo Aji, portato al Centro Medico per dolori alla schiena.

Guevara e Foggia ne approfittano

Davanti si forma il solito folto gruppo, ma giro dopo giro si sgrana, lasciando quattro protagonisti in fuga. Guevara e Foggia su tutti devono sfruttare al massimo il disastro di Garcia, ma ci sono anche Holgado e Masia in agguato. Attenzione però ad un agguerrito quartetto poco più indietro: Suzuki, Öncü, Munoz e Moreira cercano infatti il recupero. Ma solo i primi due ci riescono, gli altri si staccano: a 8 giri dalla fine diventano sei i protagonisti per la zona podio, con Foggia e Guevara a dettare il passo. Garcia intanto, che era ripartito, riceve la bandiera nera per guida irresponsabile (lotta in gruppo nonostante il giro di ritardo). In testa il duello si infiamma: i due protagonisti del mondiale non si risparmiano, dando vita ad una spettacolare battaglia per la vittoria. Con gli altri però sempre vicini, pronti a sfruttare eventuali errori. Gara da dimenticare per Tatay, a terra alla curva 1 a due giri dalla fine, mentre davanti la lotta è definitivamente a quattro piloti da svariate tornate.

La classifica

Classifica Moto3 iridata

Foto: motogp.com