Simone Saltarelli lascia il CIV Superbike: futuro sempre più nell'Endurance

Simone Saltarelli non continuerà l'avventura nel CIV Superbike: nella stagione 2027 si concentrerà sul Mondiale Endurance.

Domenica 11 ottobre all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, nell'ambito del conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Velocità 2026, Simone Saltarelli ha disputato le sue ultime due gare della carriera nel CIV Superbike. Come anticipato sui personali canali social, a partire dell'anno venturo il motociclista marchigiano non sarà più al via della top class tricolore per dedicarsi ad altri progetti.

SALTARELLI LASCIA IL CIV SUPERBIKE

Archiviato un 2026 segnato da un brutto infortunio, Simone Saltarelli ha preso la decisione di salutare il CIV Superbike. Originariamente, complice le sgradite concomitanze con il Mondiale Endurance, avrebbe dovuto affrontare alcuni selezionati eventi in appoggio al Vitali Racing Team di-e-con Luca Vitali. Propositi tuttavia condizionati da una rovinosa scivolata nelle prove della 24 ore di Le Mans , con conseguente operazione alla mano. Osservato un periodo di stop, l'originario di Senigallia ha limitato la sua presenza alle sole gare di Misano-2 e Vallelunga, annoverando un settimo posto quale miglior piazzamento.

LA SUA ESPERIENZA NEL CIV SUPERBIKE

Dall'esordio registratosi nel 2010 dopo un lustro vissuto in Superstock 1000, Simone Saltarelli si è sempre distinto per solidità, affidabilità e professionalità. Nella sua lunga militanza nel CIV Superbike ha difeso i colori di Boselli Races Michelin, Grandi Corse, Alfonsi Racing, LR Corse e CM Racing, affermandosi spesso e volentieri come miglior pilota Honda in sella ad una CBR 1000RR-R "privatona" di TCF Racing (nel biennio 2023-2024). Nel mezzo anche una parentesi quadriennale da protagonista nel National Trophy 1000 (secondo nel 2022 arrivando ad un passo dalla conquista del titolo). Nell'ultimo biennio si è legato a doppio-filo ad Aprilia, alternandosi tra Mondiale Endurance e CIV Superbike dove, nel 2025, ha concluso terzo nella classe (sperimentale) Production Bike.

2027

Simone Saltarelli, 42 anni il prossimo 23 agosto, non vuole proprio saperne di appendere il casco al chiodo. Posticipati di anno in anno i propositi di ritiro, malgrado l'addio al CIV Superbike continuerà a correre nel Mondiale Endurance nel 2027. Verosimilmente, ancora con Aprilia. Nelle competizioni motociclistiche di durata si è costruito un curriculum invidiabile all'interno della classe Superstock. Ha vinto il Bol d'Or e la Coppa del Mondo di categoria nel 2023 con Kawasaki 33 Louit Moto. Più recentemente, sotto le insegne REVO-M2 Racing, si è assicurato uno strepitoso terzo posto alla 8 ore di Suzuka 2025 e, non da meno, la vittoria alla 8 ore di Spa 2026. Inoltre, non si esclude che in un prossimo futuro possa tornare nel CIV sotto una nuova veste...

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