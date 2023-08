Michele Pirro vive questo momento con grande serenità. Quest’anno non è il re indiscusso del CIV come gli altri anni ma è comunque protagonista. Affronta la pausa estiva del tricolore Superbike con la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine. Restano quattro sfide, spalmate in due round: 2-3 settembre al Mugello, il 7-8 ottobre a Imola. Due tracciati di gran classe per decidere un campionato che finora è stato ben più combattuto di quanto ci si poteva attendere. Michele Pirro punta al decimo titolo italiano, ma la missione non è così scontata come nelle stagioni precedenti.

“Misano è stato un week-end particolare – ricorda Michele Pirro a Corsedimoto– Ero stato sempre primo in tutte le sessioni, sabato era stata una gran gara, una bella festa e mi ha fatto tanto piacere vincerla. Tra l’altro non avevo mai visto così tanta gente al CIV. Delle mie 63 vittorie è una di quelle che ricorderò di più perché la premiazione si è svolta allo Square, dove c’è il Garage 51. Erano presenti tanti amici, mia moglie, mia figlia quindi per me era stata grande felicità”.

Dopo un sabato sera da ricordare, la domenica era stata molto amara.

“Domenica qualcosa non ha funzionato, c’è stato qualche problema poi con Zanetti ci siamo toccati e sono andato giù però sono ancora in lotta per il campionato, è ancora tutto da decidere. La stagione sarà bella fino alla fine. Possiamo vincere o perdere: come andrà la Superbike lo scopriremo ad Imola. A Vallelunga sono caduto io mentre a Misano c’era qualcosa che non funzionava: mi dispiace ma sono le corse. Zanetti è molto bravo perché è veramente regolare. E’ in testa alla classifica ma noi abbiamo ancora le nostre carte da giocarci al Mugello ed Imola. Ogni anno è una storia diversa e le corse non sono mai scontate. Abbiamo però la consapevolezza di essere veloci e poter lottare fino alla fine.”

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon