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Festa azzurra in Corea: Formisano e Monti brillano nella GP-7 Asia Challenge

Storie di Moto
di Diana Tamantini
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Una sfida internazionale con gli azzurri protagonisti: i giovanissimi Giorgio Formisano ed Elisabetta Monti regalano spettacolo in Corea, ecco com'è andata.
Dall'Italia alla Corea per essere protagonisti: Giorgio Formisano ed Elisabetta Monti hanno brillato nella prima edizione della GP7 Asia Challenge, un nuovissimo monomarca giovanile volto a scovare giovani talenti a livello globale, creando un canale di selezione inedito sia per i ragazzi asiatici che per le altre nazioni. Una sfida a pari condizioni, con Ohvale GP-7 identiche ed assegnate tramite sorteggio, con i nostri due portacolori che si sono ben distinti. Un novità svolta lo scorso fine settimana e organizzata da FIM Asia assieme a Ohvale e FOMS Korea.

Giovani talenti di grido 

La competizione si è svolta nei giorni 17-18 ottobre sul Korea International Circuit di Yeongam-gun, durante il Korea World Bike Festival, in Corea del Sud.
Alla fine è emerso su tutti un 13enne italiano: Giorgio Formisano, di Rosigliano Marittimo (Livorno), 14 anni a inizio novembre, ha sbaragliato la concorrenza. Al top nelle libere, secondo nelle manche iniziali, "GioFor" ha poi trionfato nella gara decisiva che gli ha permesso di vincere il campionato. Una selezione arrivata dopo gli ottimi risultati arrivati quest'anno nella categoria GP Junior (monomarca con le GP-7) del CIV Junior, parte del progetto Born to Race del team 34RacingSport: il suo rendimento l'ha portato a correre lo scorso weekend in Corea, dove ha trionfato.
Ma c'era anche Elisabetta Monti, battagliera protagonista e infine quarta nella competizione. La 16enne di Lecco vanta una solida esperienza nelle ruote alte e nelle serie formative: quest'anno avrebbe dovuto correre nella Moto4 del MotoJunior (in cui aveva già fatto delle wild card), prima del cambio di rotta che l'ha portata al CIV Femminile ed all'Europeo WEC, chiudendo da vice-campionessa in entrambe. In Corea, alla scoperta della GP-7, ha cominciato con l'8° tempo nelle libere, per poi chiudere il weekend con un combattuto 4° posto, a coronamento di un grande weekend.
Al comitato organizzatore sono arrivate 25 candidature, giovani promesse asiatiche, europee, africane e nordamericane, dalle quali sono stati estratti i 13 ragazzi (più due riserve) che infine si sono dati battaglia nella competizione. Trattandosi di un evento seguito dalle federazioni ufficiali, è un ritorno di immagine notevole e prestigioso per i nostri due protagonisti.

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diDiana Tamantini

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