No Limits Motor Team 2° Superstock alla 24h Le Mans

Una gara epica, un risultato storico. Il No Limits Motor Team, "Nazionale italiana" del Mondiale Endurance, alla 24 Heures Motos Le Mans 2020 si è assicurato il secondo gradino del podio di classe Superstock. La compagine capitanata da Moreno Codeluppi diventa così la prima squadra italiana a raggiungere un simile traguardo alla maratona Endurance della Sarthe. Un traguardo raggiunto con la giallo-nera Suzuki GSX-R 1000 #44 affidata a Luca Scassa, Luca Vitali e Christopher Kemmer, conquistando provvisoriamente il terzo posto nella classifica di campionato. In questo video il racconto della 24h Le Mans vissuta dal No Limits Motor Team, da tre lustri presenza fissa del FIM EWC.