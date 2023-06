Alex Design raddoppia: il designer con due truck dal Mugello

Il weekend del Mugello sta entrando nel vivo e all’interno del paddock vedremo una grande novità. Dal Gran Premio d’Italia l’atelier mobile di Alex Design raddoppia e potrà contare su due truck per offrire un servizio ancora più completo ed esclusivo ai suoi partner e clienti. Il celebre painter e designer di origine capitolina inaugura una seconda officina viaggiante che vanta uno studio grafico dotato di attrezzatture di ultima generazione.

Il secondo truck e nuovi partner

L’obiettivo è fornire servizi all’avanguardia e sempre più esclusivi a tutti i team del Motomondiale, alle prese con le varie tappe in calendario in giro per il mondo. Aumentano i servizi e i partner che collaboreranno con Alex Design, di conseguenza anche i macchinari, con una macchina di stampa digitale e un plotter da taglio per vinile, offrirà servizio di stampa digitale UV, taglio e incisione laser, una stampante 3D ultratecnologica, una macchina digitale per stampe su t-shirt e tessuti vari.

“Come proprietario dell’azienda HC Service & Promotions che gestisce il marchio Alex Design da quasi 35 anni, sono sicuro che saremo ancora più innovativi e funzionali all’interno del paddock, dove continueremo a fornire servizi di verniciatura e grafica ai team e agli operatori del settore“, ha dichiarato Alessandro Mazzocchetti. “Uniamo in un’unica struttura alcuni dei marchi più prestigiosi che saranno al servizio degli operatori di questo meraviglioso Circus che è il Motomondiale. Sono euforico perché ho raggiunto due accordi importanti. Mi affiancherà un’azienda creativa laziale con il suo staff di tecnici e grafici e un’azienda campana che si occupa di grandi formati sui veicoli industriali. Successivamente vi presenterò i nuovi partner singolarmente, con dei video esclusivi“.

La presentazione del doppio atelier avverrà venerdì 9 giugno alle ore 16:00 nel paddock del Mugello, dove risiederà la postazione mobile di Alex Design. Saranno invitati tutti i team, sponsor e proprietari dei rispettivi marchi partecipanti.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon