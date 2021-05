VR46 agita le acque nel paddock MotoGP: Petronas sulla graticola?

L'ingresso in MotoGP del team VR46 di Valentino Rossi ha agitato le acque delle trattative tra costruttori e squadre satelliti. Adesso nell'occhio del ciclone finisce Petronas SRT che vede in bilico la sua partnership con Yamaha. Suzuki sembra orientata a non avere un team satellite per il 2022, quindi il cerchio si stringe...