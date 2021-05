VIDEO MotoGP, Test Aprilia: prime impressioni di Andrea Dovizioso

La pioggia che cade al Mugello sta creando qualche problema ad Andrea Dovizioso e Aprilia, impegnati nel secondo test con la RS-GP21. Al mattino il pilota forlivese ha compiuto una decina di giri. Ritornato ai box ha iniziato a parlare con i tecnici di Noale per spiegare pro e contro di una moto che sicuramente ha ancora tanto potenziale da tirare fuori ed è in via di evoluzione. Nel pomeriggio potrebbe girare con gomme rain e raccogliere feedback anche sul bagnato.