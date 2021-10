Prima dello show regalato in pista dai protagonisti del Mondiale MotoGP, lo spettacolo c'è stato in cielo. Le Frecce Tricolori hanno infatti sorvolato il Misano World Circuit, disegnando poi la bandiera tricolore sopra il tracciato proprio alla fine dell'inno di Mameli. Attimi di grande emozione prima del via dell'ultimo evento italiano dell'anno. Foto: Ducati Corse