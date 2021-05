VIDEO MotoGP, Dovizioso-Aprilia: seconda giornata di test al Mugello

Seconda giornata di test al Mugello per Andrea Dovizioso e Aprilia. Nuvoloni grigi sul circuito toscano e pista bagnata contrassegnano anche questo mercoledì in pista. Ma il forlivese non si arrende e prova a macinare qualche giro anche in condizioni pessime in sella alla RS-GP21. Per lui è previsto un terzo test a Misano fra un mese.