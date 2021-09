VIDEO MotoE: Torres vs Aegerter, il contatto che ha deciso il titolo

È stata una chiusura di stagione piuttosto frizzante per la MotoE. Jordi Torres e Dominique Aegerter sono stati i protagonisti di una Gara 2 che valeva il titolo. Fino al contratto che ha portato alla caduta dello spagnolo: un incidente che ricorda quanto avvenuto tra Capirossi e Harada in 250cc nel 1998. Il campione in carica è tornato al box piangendo, per lo svizzero sembrava fatta, ma la Direzione Gara ha voluto vederci chiaro. Ecco arrivare un ride through per Aegerter, trasformato in 38 secondi aggiunti al tempo finale. Le lacrime di frustrazione di Torres diventano di gioia, arriva il secondo titolo consecutivo.