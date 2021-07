VIDEO Lorenzo Lanzi inossidabile, torna con la Ducati e sbanca Imola

Lorenzo Lanzi, ex ufficiale Ducati in squadra con Troy Bayliss, ha vinto tre gare nel Mondiale Superbike, disputando l'ultima gara nel 2014. A 39 anni, e dopo sei mesi di stop, è tornato in pista ad Imola con una Ducati V4 R sperimentale, sbancando le due gare del National Trophy. In questa intervista LL57 ci racconta tutto...