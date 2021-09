VIDEO 24h Bol d’Or, dopo 4 ore: La Suzuki scappa, la Ducati regge

A Le Castellet (Francia) è partita la 24h Bol d'Or, classicissima dell'Endurance e tappa fondamentale che si concluderà in ottobre a Most. Dopo quattro ore di gara la Suzuki con Guintoli, Simeon e Black non conosce ostacoli. Ma Yamaha Yart sta tenendo botta, con Niccolò Capena, Karel Hanika e Marvin Fritz. Sono in gioco anche Kawasaki e Ducati.