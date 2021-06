VIDEO 24h Le Mans: Le immagini, furibonda battaglia al vertice

Alla 24h Le Mans continua il confronto diretto fra Suzuki Sert e Yamaha Yart: dopo nove ore di autentica battaglia i due equipaggi sono praticamente uno in scia all'altro. E' ancora in partita Honda FCC TSR. Gran rimonta per BMW Motorrad, continua in top ten anche la fantastica gara di No Limits Motor Team, nonostante una scivolata allo scoccare della sesta ora.