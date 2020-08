Valentino Rossi: saturday night con CarlettoLife e tanti amici

Una serata al Ranch di Tavullia con tanti amici e all'insegna del divertimento. Valentino Rossi ha passato così l'ultimo week-end a casa prima di partire per il trittico MotoGP fra Repubblica Ceca e Austria. Presenti Cesare Cremonini, dj Giacomo Benda, CarlettoLife, Andreone il Grande, Manda Hitch. E come sempre l'inseparabile dolce metà Francesca Sofia Novello e gli amici di sempre, da Alessio Salucci ad Alberto Tebaldi. Non potevano certo mancare gli allievi della VR46 Academy che, dopo le prestazioni entusiasmanti di Jerez, puntano a ripetersi. Una serata sotto la luce dei riflettori, effettuando traversi con le moto da flat track e prepararsi al meglio in vista del prossimo appuntamento a Brno. Il podio di Jerez ha galvanizzato Valentino Rossi e la sua squadra e vorrà ripetersi anche nel prossimo Gran Premio. "Basta solo crederci basta solo volerlo e i sogni possono diventare realtà", ha scritto CarlettoLife sui social. "Non mollate mai proprio come me e Andreone il Grande. Ringrazio con tutto il mio cuore Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello per la loro disponibilità e umanità... Un saluto e un in bocca al lupo speciale a tutti e dico tutti i piloti della VR46 che sono veramente forti, sia in pista che nella vita".