Valentino Rossi e Alex Rins… chiacchierata a bordo pista

Valentino Rossi e Alex Rins hanno preferito non scendere in pista nell'ultimo giorno di test MotoGP a Losail. Il vento e la sabbia hanno impedito la naturale chiusura della preseason. I due piloti si sono intrattenuti a bordo posta per parlare di macchine e F.1. Il Dottore racconta le emozioni provate alla curva Casanova-Savelli del Mugello, ai tempi del suo test in Ferrari. Alla chiacchierata partecipata anche il telemetrista di Vale, Matteo Flamigni.