Roberto Rolfo è uno dei piloti più polivalenti del motociclismo internazionale. MotoGP, Superbike, Moto2, Supersport, gare in salita, dal 2018 è presenza fissa del Mondiale Endurance con il team Moto Ain. Dopo un trionfale biennio nella Superstock, quest'anno affronterà la top class EWC con l'obiettivo podio, ma non solo: in questa video intervista ha confidato il suo intento di correre fino a 44 anni...