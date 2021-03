Pecco Bagnaia: “Non mi sento secondo a Jack Miller”

Pecco Bagnaia inizia l'avventura MotoGP nel team Ducati factory con un podio. Impeccabile nelle qualifiche, ha trascinato Valentino Rossi in quarta piazza. Peccato che il maestro abbia riscontrato qualche problema di troppo in gara. "Noi italiani siamo molto bravi a criticare i piloti italiani, è sempre stato così e dobbiamo accettarlo, per fortuna diamo sempre il 100% e in gara non pensiamo a queste cose. Valentino lavora con un team nuovo ed è normale doversi consolidare".