MotoGP, Valentino Rossi arricchisce un tifoso sugli spalti

Al termine della gara di Misano Valentino Rossi ha lanciato il suo casco verso la tribuna del Popolo Giallo. Un cimelio unico che farà storia e dal valore inestimabile, decorato a mano dall'artista Aldo Drudi. Si tratta dell'ultimo casco indossato dal Dottore in un Gran Premio di MotoGP in Italia. Un pezzo che "vale" sicuramente oltre 50.000 euro, per la gioia del tifoso che lo ha preso al volo.