MotoGP, Marc Marquez a Jerez per scacciare i fantasmi del passato

Fra una settimana Marc Marquez ritorna sul circuito di Jerez, dove nella scorsa stagione MotoGP ha rimediato il brutto incidente che lo ha tenuto fuori per 9 mesi. Era il 22° giro quando in curva 3 il fuoriclasse della Honda si è schiantato sull'asfalto riportando la frattura dell'omero destro. La prossima gara sarà importante per cacciare via i fantasmi di un recente passato e metterlo definitivamente in archivio.