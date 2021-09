MotoGP, Joan Mir alza bandiera bianca: “Non lotto più per il Mondiale”

Joan Mir nella due giorni di test MotoGP a Misano ha testato un nuovo motore per la Suzuki GSX-RR 2022. Buone le prime sensazioni, ma il plus di potenza dovrà essere governato da un pacchetto aerodinamico adeguato. In vista del finale di campionato il maiorchino ammette: "Non sono più in corsa per il titolo. Ma ad Austin punterò a vincere".