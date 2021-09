MotoGP, Fabio Quartararo: ecco i motivi della debacle di Aragon

Il leader del Mondiale Fabio Quartararo si è dovuto accontentare dell'ottava posizione al GP di Aragon. Qualcosa non ha funzionato con le gomme e insieme al capotecnico Diego Gubellini cercheranno una soluzione in vista del prossimo round a Misano. Non bisogna dimenticare che il MotorLand è una pista dove le Yamaha M1 hanno sempre faticato in termini di trazione.