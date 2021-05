MotoGP, Ducati… è qui la festa! Giubilo ai box dopo la doppietta

Doppietta Ducati nel week-end MotoGP a Jerez. Jack Miller 1°, Pecco Bagnaia 2°, su un tracciato che sulla carta sembrava ostico per le caratteristiche tecniche della Desmosedici GP. Invece la casa di Borgo Panigale ottiene il primo successo stagionale e guarda con grande ottimismo alla corsa iridata. La scelta di cambiare line-up piloti sta promuovendo il progetto di Gigi Dall'Igna & Co. Claudio Domenicali commenta: "P1 e P2 per Ducati a Jerez! Jack e Pecco hanno fatto un ottimo lavoro. Complimenti a Ducati Corse, ingegneri e membri del team. Vorrei dedicare questo risultato a tutti i Ducatisti appassionati che ci supportano continuamente da tutto il mondo!".