Andrea Iannone e l’amore incondizionato per la MotoGP

Andrea Iannone ha riassaporato l'adrenalina della MotoGP in occasione dell'Aprilia All Stars. L'ex pilota non ha mai dimenticato il mondo delle corse: "Quello che mi è stato tolto non mi farà mai smettere di amare, di un amore così incondizionato, quello per cui sono nato... E ogni volta che sentirò l'odore dell'asfalto e sentirò quell'incredibile rumore assordante, so che mi sentirò a casa".