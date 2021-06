VIDEO Highlights British Supersport 2021 Round 1 Oulton Park

In esclusiva web per l'Italia, Corsedimoto.com vi offre gli highlights del British Superbike. In questo video trovate le fasi salienti delle prime due gare stagionali del British Supersport andate in scena ad Oulton Park. Due manche combattute, con la partecipazione di 34 piloti tra le Supersport contemporanee, Moto2 (GP2) e le "Next Generation Supersport" in prefigurazione 2022, nello specifico la nuova Triumph Street Triple 765 RS ufficiale. Commento affidato ad Alessio Piana, telecronista del BSB in Italia, montaggio a cura di Pierpaolo Franceschini.