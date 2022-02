Stefan Bradl racconta quanto successo al box Honda durante lo shakedown a Sepang. Sorrisi nel paddock MotoGP, ma i tecnici HRC hanno reagito prontamente.

Honda ha girato solo due giorni su tre nello shakedown MotoGP a Sepang. Reduce dal recente test a Jerez, insieme ad alcuni piloti Superbike, Stefan Bradl ha dovuto fare i conti con una serie di contrattempi. Il carico proveniente dalla Spagna e diretto in Malesia è rimasto fermo a Dubai. I tecnici HRC hanno allestito in fretta e furia un prototipo, il collaudatore tedesco ha preso in prestito la tuta, i guanti e gli stivali di Pol Espargarò. Circa un centinaio di giri per allestire una buona base in vista del ritorno di Marc Marquez.

Problemi di… linea

Un test turbolento dove gli uomini diretti da Alberto Puig hanno iniziato a lavorare da domenica sera su una RC-V realizzata con i pezzi di ricambio. Nel cassone c’era anche l’abbigliamento di Bradl, che aveva nel bagaglio “a mano” solo un casco di scorta. A mali estremi, estremi rimedi. Pol Espargarò è di una taglia più piccolo… “I suoi stivali e guanti erano piccoli per me! È stato solo mercoledì dopo la pausa pranzo che ho riavuto le mie cose, ovvero la tuta rossa HRC. La cassa merci da Abu Dhabi è arrivata nel paddock solo mercoledì pomeriggio. Perché non capita tutti i giorni che un aereo cargo vola da Abu Dhabi a Kuala Lumpur. Non c’era quindi alcuna possibilità che il materiale arrivasse prima – spiega Bradl a Speedweek.com -. Se Pol non avesse un contratto con la Dainese, sarei sembrato uno stupido“.

La reazione del box HRC

Nel paddock MotoGP molti hanno sorriso per questo errore di pianificazione in casa Honda. Stefan Bradl pochi giorni prima aveva tenuto un test a Jerez, ma i responsabili del team non hanno tenuto conto dei tempi e degli imprevisti di viaggio. Il bicchiere mezzo pieno è la pronta reazione degli uomini ai box. “Honda ha dimostrato in questa situazione di reagire rapidamente. Quando il gioco si fa duro, HRC è in grado di trovare una soluzione d’emergenza. Martedì ho avuto a disposizione una nuova moto perfettamente funzionante e competitiva“.

Nessun problema dal punto di vista dell’ergonomia della RC213V “last minute”. I tecnici avevano a disposizione i suoi dati e Stefan Bradl ha tenuto due giorni di test shakedown abbastanza utili. “Con i dati e le impostazioni che ho raccolto, i piloti ufficiali partiranno sabato con una base solida nel test IRTA. Non sono stati due giorni senza importanza. Perché ho fatto 52 giri martedì e 45 mercoledì“. Dagli errori c’è sempre da imparare e l’imprevisto, in uno sport al limite come la MotoGP, è sempre dietro l’angolo.

Foto: Dorna