MotoGP, Ezpeleta: “Rossi-Marquez 2015, F1 2021… non voglio pasticci”

Carmelo Ezpeleta parla alla vigilia della nuova stagione MotoGP (senza Valentino Rossi) e del finale del Mondiale F1 2021: "Non amo certi pasticci".

La nuova stagione MotoGP sta per prendere il via con lo shakedown e il test di Sepang. Inizia una nuova era per il Mondiale organizzato da Dorna, senza Valentino Rossi, grande protagonista negli ultimi 26 anni. Lo spettacolo va avanti anche senza la leggenda, Carmelo Ezpeleta non teme contraccolpi mediatici. Ha saputo allestire un progetto invidiabile nel motorsport e non solo. Show must go on… “Qualsiasi azienda in qualsiasi settore cerca di migliorare se può“.

Ezpeleta e la MotoGP senza Valentino

Le ultime due stagioni MotoGP hanno solcato e attraversato con lode la tempesta Covid-19. Entro il 2023 Carmelo Ezpeleta vorrebbe ritornare alla normalità, emergenza sanitaria permettendo. “Durante la pandemia abbiamo visto cose che possono essere migliorate in un anno normale. Ed è su questo che stiamo lavorando“, ha spiegato il CEO della Dorna allo spagnolo ‘Marca’. Consolidata l’unione fra i vari protagonisti della Top Class, si procede spediti verso il campionato 2022. Senza il nove volte campione iridato. “Valentino Rossi non poteva correre fino all’età di 60 anni… L’unica cosa che posso dirgli è grazie per quello che è stato e non posso chiedergli di allungare di più“.

D’altronde la leggenda di Tavullia non scompare definitivamente. Tra progetti in MotoGP, Moto2, l’Academy, lascia una ricca eredità all’interno del paddock. Il ritorno di Marc Marquez in splendida forma potrebbe compensare l’addio di Valentino Rossi? Ezpeleta preferisce non parlare di peso mediatico da parte dei singoli. “Dobbiamo lavorare su un Motomondiale più equilibrato possibile“.

Il finale della Formula 1

In molti sperano in un finale di stagione in stile Formula 1, con il colpo di scena finale che ha portato al successo di Max Verstappen. Non la pensa così il boss del Motomondiale. “Non mi piacerebbe avere un finale in MotoGP come quello in F1. Vorrei che ci fossero due piloti in lotta per il titolo nell’ultima gara, ma per come è andata l’intera faccenda… È stato un campionato fantastico, combattuto tutto l’anno e, alla fine, ha suscitato polemiche non buone. Non mi piace che dopo la fine sorgano dubbi, che il secondo classificato non parli più. Come non sognavo il pasticcio del 2015 tra Rossi e Marquez“.