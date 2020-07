Test a Knockhill per il team VisionTrack Ducati del BSB

Dopo Croft, il team VisionTrack PBM Ducati è tornato in pista. La squadra di Paul Bird ha affrontato una due giorni di Test a Knockhill in vista dell'esordio del British Superbike 2020. Sul tracciato scozzese Josh Brookes e Christian Iddon hanno sperimentato diverse soluzioni di set-up con le rispettive Panigale V4 R. In questo video il racconto dei Test VisionTrack Ducati a Knockhill.