Yamaha, quante novità in arrivo nel 2021! (VIDEO)

Yamaha ha presentato numerose novità 2021 in tutti i segmenti: la famiglia delle naked si rinnova con MT-09 (anche in versione SP) e MT-07. La Tracer 9 guadagna tanti aggiornamenti e la GT è ancora più completa. La R6, invece, rimane a listino ma senza targa e specchietti: sarà solo per la pista (di Luca Frigerio)