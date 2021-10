VIDEO WMX Spagna: Kiara Fontanesi che sfortuna, Duncan prende il volo

Kiara Fontanesi senza fortuna nel GP Spagna: dopo la "spallata" ricevuta dalla rivale Courtney Duncan costata gara 1, la nostra campionessa ha pagato cara un'incertezza in avvio di seconda manche, mentre era di nuovo ai ferri corti con la neozelandese che poi ha vinto con Kiara terza. Sabato a Pietramurata ci vorrà un mezzo miracolo per agguantare il settimo mondiale: 16 i punti da recuperare alla Duncan, su 50 in palio.