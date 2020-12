Nel British Superbike si sta progressivamente registrando un ricambio generazionale. Rory Skinner, 19enne dominatore della Supersport britannica, in ordine di tempo rappresenta l'ultimo esempio. Forte dei successi maturati nel 2020, ha potuto vagliare proposte allettanti dal Mondiale Supersport, scegliendo di firmare un biennale con Kawasaki per affrontare il BSB 2021-2022 con FS-3 Racing. La domanda sorge spontanea: perché queste opportunità di carriera non si presentano più ai nostri talenti del motociclismo?