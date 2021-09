VIDEO MXGP Turchia: Pauls Jonass, che volo! “Solo escoriazioni”

Pauls Jonass è stato tra i protagonisti nel MXGP di Turchia. Anche se in maniera diversa: podio nella prima manche, mentre in Gara 2 ha preso una buca ed è volato oltre i cartelloni! La bella notizia è che l'alfiere GasGas, ricaduto pesantemente sull'asfalto, se l'è cavata solo con qualche escoriazione. Mercoledì secondo round in Turchia, il pilota lettone è già pronto per tornare in azione. Ma ecco le immagini dell'incidente.