VIDEO MX2 Sardegna, Mattia Guadagnini giornata grigia

Il secondo round di casa di questa stagione MX2 2021 è andato ben diversamente dalle aspettative. "Giornata grigia", così Mattia Guadagnini commenta l'11^ posizione nel GP a Riola Sardo, pesantemente condizionato da un incidente nella seconda manche. Uno zero pesante dopo il terzo posto conquistato in Gara 1. Tom Vialle indomabile, nuovo trionfo del ritrovato campione in carica. Il leader MX2 Maxime Renaux però è sempre sul podio: il nostro portacolori ora scende a 71 punti di ritardo. Le immagini dell'evento in Sardegna.