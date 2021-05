VIDEO – MotoGP Test: aggiornamento da Jerez, Quartararo vola in Francia

Nella giornata di test MotoGP a Jerez assente Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha factory ha lamentato un problema all'avambraccio durante le gara di ieri negandogli la vittoria. Volato in Francia, deciderà nelle prossime ore se intervenire chirurgicamente. Una corsa contro il tempo per non mancare al prossimo round di casa a Le Mans.