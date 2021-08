La notizia del giorno è senza dubbio la sospensione di Maverick Viñales da parte di Yamaha. In questo video avete immagini e suoni del probabile momento 'incriminato': lo stop nel GP d'Austria è arrivato per questo motivo? Ricordiamo le parole della casa dei tre diapason. "Una inspiegabile manovra irregolare compiuta in gara in Stiria. La decisione segue un’analisi approfondita delle telemetrie e dei dati compiuta in questi giorni. La conclusione è che la manovra del pilota potrebbe aver causato danni significativi al motore della YZR-M1, con conseguenti seri rischi per il pilota ed potenzialmente per gli altri piloti in gara." Foto: Yamaha Racing