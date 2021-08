VIDEO MotoGP: Riecco Morbidelli, primi giri post infortunio a Misano

Franco Morbidelli sta tornando in forma. La dimostrazione arriva da Misano, circuito sul quale c'è particolare traffico in questi giorni. Non solo l'esordio Viñales-Aprilia, o KTM e Honda, o la truppa Ducati, ma anche lui è in pista. L'infortunio al ginocchio sinistro (legamento crociato anteriore) sta diventando passo dopo passo un ricordo, come si vede dal suo ritorno in sella. Qualche giro su una Yamaha stradale per l'iridato Moto2 2017, per ritrovare il giusto feeling in vista del ritorno mondiale. Ricordiamo che a partire da Aragón passerà nel team factory della casa dei tre diapason, affiancando il leader MotoGP (e già compagno di box) Quartararo. Foto: motogp.com