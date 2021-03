VIDEO MotoGP Qatar: highlights Qualifiche e pole da record per Bagnaia

Giornata effervescente di qualifiche a Losail per il primo round MotoGP stagionale. Pecco Bagnaia conquista la pole position e segna il nuovo record della pista. Il piemontese inseguito da tre Yamaha, al 4° posto il suo maestro Valentino Rossi. Beffa per Enea Bastianini che manca la Q2 per soli 5 millesimi.